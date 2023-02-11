Мир 11 февраля 2023, 16:18 Разлом шириной более 200 метров появился в Хатае после землетрясения NTV: разлом более 200 м шириной появился в турецкой провинции Хатай после землетрясения Telegram

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После серии землетрясений в турецкой провинции Хатай образовался гигантский разлом. Его показали журналисты местного телеканала NTV. Снятые на дрон кадры опубликовали в YouTube.

По данным авторов ролика, ширина разлома — более 200 метров, а глубина — свыше 30 метров.

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Журналисты отметили, что новообразование возникло после смещения почв. Оно произошло на оливковом поле, расположенном в центре деревни Тепехан. Его площадь — 35 гектаров.

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Авторы ролика пообщались с местными жителями. Те рассказали, что в момент образования разлома слышали взрыв. Каких-то иных явлений во время появления трещины они не заметили.

«Когда я утром посмотрел в эту сторону, к сожалению, увидел такие руины», — поделился один из местных жителей.

Собеседник журналистов отметил, что раньше оливковое поле было ровным. Теперь, по словам местного жителя, по этой местности не пройдет даже экскаватор.

Число жертв землетрясения в Турции уже превысило 21 тысячу человек.