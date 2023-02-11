11 февраля 2023, 16:18
Разлом шириной более 200 метров появился в Хатае после землетрясения
NTV: разлом более 200 м шириной появился в турецкой провинции Хатай после землетрясения
После серии землетрясений в турецкой провинции Хатай образовался гигантский разлом. Его показали журналисты местного телеканала NTV. Снятые на дрон кадры опубликовали в YouTube.
По данным авторов ролика, ширина разлома — более 200 метров, а глубина — свыше 30 метров.
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Журналисты отметили, что новообразование возникло после смещения почв. Оно произошло на оливковом поле, расположенном в центре деревни Тепехан. Его площадь — 35 гектаров.
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Авторы ролика пообщались с местными жителями. Те рассказали, что в момент образования разлома слышали взрыв. Каких-то иных явлений во время появления трещины они не заметили.
«Когда я утром посмотрел в эту сторону, к сожалению, увидел такие руины», — поделился один из местных жителей.
Собеседник журналистов отметил, что раньше оливковое поле было ровным. Теперь, по словам местного жителя, по этой местности не пройдет даже экскаватор.
Число жертв землетрясения в Турции уже превысило 21 тысячу человек.
Турция
Землетрясения
Землетрясение на юге Турции
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