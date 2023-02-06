Мир 06 февраля 2023, 16:31 Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на 6 февраля в горах Румынии Институт геологии и сейсмологии Румынии: в горах Вранча зафиксировано землетрясение Викимедиа

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В начале понедельника, 6 февраля, землетрясение произошло не только в Турции, но и в румынии. Об этом сообщили сотрудники Института геологии и сейсмологии Республики Молдова. Их данные привели на сайте организации.

Согласно информации специалистов, толчки зафиксированы в 03:26 по местному времени. На пике их сила достилала магнитуды в 4,5. После максимальной отметки последовали еще три толчка магнитудой 2,6, 2,9 и 2,7.

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Землетрясение зарегистрировали в зоне гор Вранча. Эпицентр залегал на глубине 20 километров. Толчки ощущались около населенных пунктов Плоешть, Браила, Брашов, Галац.

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Также землетрясение почувствовали люди, живущие или находящиеся в 114 километрах к северо-востоку от Бухареста.

Чуть позже сейсмологи зафиксировали еще одну активность. Ее эпицентр расположен чуть выше — на глубине 17 километров. Три афтершока произошли в том же районе, но 04:09, 04:13 и 05:01 по местному времени.