Коронавирус добрался до Европы

Во Франции зафиксированы два случая заболевания коронавирусом. Министр здравоохранения Аньес Бузен сообщила, что в Париже и Бордо с этим диагнозом госпитализированы двое мужчин.

В интервью изданию France Info она рассказал, что один из них накануне вернулся из Китая, где побывал в провинции Ухань. Во Франции он успел пообщаться с дюжиной человек. О втором заболевшем почти ничего неизвестно. Оба находятся в индивидуальных палатах.

Также второй случай заболевания был подтвержден в Соединенных Штатах. Центр по контролю и профилактике заболеваний объявил, что в Чикаго заболела женщина 60 лет, недавно побывавшая в китайской провинции Ухань. Первым заболел 30-летний мужчина в Вашингтоне.

Издание The New York Times сообщило, что китайские власти подтвердили две смерти, произошедшие за пределами очага вспышки заболевания. Более чем в 600 километрах от провинции Ухань умер мужчина в провинции Хэбэй. Вторая смерть зарегистрирована в провинции Хэйлунцзян недалеко от границы с Россией. Это более чем в 1500 километрах от эпицентра заболевания.

По данным китайских властей, от коронавируса уже погибли 26 человек. Число подтвержденных случаев достигло 830 человек, подозреваемых — превышает тысячу.

Также стало известно, что врачам Шанхая за неделю удалось вылечить первого пациента.