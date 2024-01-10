Мир 10 января 2024, 07:43 Число жертв беспорядков в Эквадоре выросло до 10 Полиция Эквадора сообщила о 10 жертвах беспорядков Juan Diego Montenegro/dpa/globallookpress

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По крайней мере 10 человек стали жертвами беспорядков в Эквадоре. Убили двух правоохранителей, сообщила национальная полиция в соцсети Х.

«С сожалением сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками», — отмечается в посте.

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До этого, по официальным данным, жертв было восемь, пострадавших — еще двое, среди них полицейский.

Уровень преступности в Эквадоре сильно вырос в последние годы. Ситуация особенно обострилась во время президентской гонки в 2023 году. В августе кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио застрелили после предвыборной речи. За неделю до выборов убили члена эквадорского оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионеса.

На днях из тюрем Эквадора сбежали лидеры главных бандитских группировок. Бунты в тюрьмах, начавшиеся по всей стране, позже распространились на улицы. В Гуаякиле бандиты взяли в заложники сотрудников телеканала. Полицейские освободили ведущих. Лидер Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении режима вооруженного конфликта в стране.