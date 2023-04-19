Мир 19 апреля 2023, 13:17 Посольство России в Судане допустило эвакуацию своих дипломатов Российский посол Черновол: дипломатов из Судана могут эвакуировать Публичное достояние

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Вариант эвакуации дипломатов из российского представительства в Хартуме рассматривается, но пока там из-за боестолкновений не работает аэропорт. Такое заявление сделал посол РФ в Судане Андрей Черновол в беседе с ТАСС.

По его словам, такая возможность всегда рассматривается в горячих точках. Однако пока это сделать невозможно.

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«Один из эпицентров боестолкновений — это район вокруг аэропорта. Поэтому аэропорт не работает», — сказал Черновол.

Он добавил, что пока нецелесообразно уезжать из столицы Судана, так как неясно, куда можно отправиться.

«Поэтому такие варианты рассматриваются, однако практического применения они пока найти не могут», — заключил посол.

Ситуация в этой африканской стране обострилась в конце прошлой недели. Там 17 апреля начались столкновения между местными армией и спецназом. По данным ООН, в результате конфликта погибли свыше 180 человек. Командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о роспуске сил быстрого реагирования (спецназа), которые он назвал мятежниками.