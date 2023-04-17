Мир 17 апреля 2023, 15:01 Командующий армией Судана решил распустить силы быстрого реагирования МИД Судана: командующий армией решил распустить местный спецназ Публичное достояние

Читать 360tv в

Глава Суверенного совета Судана, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан распустит силы быстрого реагирования (спецназ). Во главе этой структуры стоит его заместитель в совете Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти), сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на МИД республики.

«Глава Суверенного совета принял решение распустить силы быстрого реагирования и объявить их мятежной против государства силой», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Реклама

В то же время сам Дагало заявил на своей странице в Twitter, что армия бьет с воздуха по мирным жителям. Он призвал мировое сообщество вмешаться и не дать Фаттах аль-Бурхану совершать такие преступления. Дагало назвал своего начальника «радикальным исламистом». Об этом написала газета «Известия».

По его словам, спецназ своими действиями отвечает на жестокую кампанию армии против ни в чем не повинных людей. Сейчас идет борьба за то, чтобы обеспечить стране демократический прогресс, подчеркнул Дагало.

Конфликт между армией и представителями командования подразделениями спецназа в Судане начался 15 апреля. В результате произошедшего погибли 97 человек.