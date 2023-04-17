Мир 17 апреля 2023, 21:39 Более 180 человек погибли с начала вооруженных столкновений в Судане ООН: в боестолкновениях в Судане погибли более 180 человек РИА «Новости»

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Более 180 человек погибли во время вооруженных столкновений в Судане. Об этом заявил спецпредставитель генсека ООН по стране Волкер Пертес. Его слова привел телеканал Al Jazeera.

«Более 180 гражданских убиты и более 1 800 ранены за прошедшие три дня», — сказал Пертес.

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Еще сегодня утром сообщалась о 97 погибших. За прошедший день это число увеличилось вдвое. Число раненых, согласно утреннему заявлению местного профсоюза врачей, составляло 365.

Боестолкновения между подразделениями армии Судана и силами быстрого реагирования начались в субботу, 17 апреля. Спецназовцы заявили об обстреле своего штаба со стороны военных. Позже стало известно, что представители армии взяли под контроль базы и штабы спезназа в семи населенных пунктах и заявили, что им нужно лишь несколько дней для полного разгрома противника.

Ранее командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что принял решение распустить силы быстрого реагирования и объявить их мятежниками.