Чехия попросила НАТО о второй встрече по поводу России

Чехия хочет еще раз встретиться с членами НАТО, чтобы обсудить возможные скоординированные шаги в отношении России.

На встрече с альянсом, которая состоялась 20 апреля, МИД Чехии сообщил причины высылки российских дипломатов и последующие ответные действия, сообщил РБК.

«Причастность российских агентов ГРУ к взрыву во Врбетице является неприемлемым нарушением суверенитета и национальной безопасности Чешской Республики и требует соответствующего ответа», — говорилось в сообщении.

Вторая встреча может пройти до 25 апреля, чтобы скоординировать дополнительные шаги против России.

Ранее Чехия после высылки российских дипломатов и ответа РФ предложила НАТО выступить с совместным заявлением по сложившейся ситуации.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 17 апреля заявил о подозрениях в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Кремль назвал эти обвинения голословными и возмутительными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посчитала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чешской Республике «маразматическим парадом».

В результате Прага выслала 18 сотрудников российского посольства, Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.