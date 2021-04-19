Посольство Чехии в России останется с 5 дипломатами после высылки

После того как из посольства Чехии в РФ вышлют 20 дипломатов, там останутся работать только пять сотрудников. Об этом заявил глава международного отдела администрации чешского президента Рудольф Йиндрак.

Он отметил, что дипведомство в российской столице «покинет вся политическая часть».

«На то, чтобы они покинули территорию РФ, им предоставлено 24 часа, тогда как высылаемые из Чехии российские дипломаты получили 48 часов», — добавил Йиндрак. Его процитировало РИА «Новости».

МИД России 18 апреля объявил персонами нон грата 20 дипломатов из посольства Чехии. Они должны вернуться на родину до конца 19 апреля.

Официальная Прага ранее сообщила о высылке 18 российских дипломатов. Такое решение был принято после слов премьера Андрея Бабиша. Он заявил, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Как уточнил глава МВД Чехии Ян Гамачек, спецслужбы РФ не специально провели взрыв на складе боеприпасов в Моравии семь лет назад. Следствие считает, что российская разведка собиралась организовать взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию.