Чехия обвинила россиян во взрывах семилетней давности. Что тогда происходило во Врбетице?

Мощный взрыв на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице прогремел почти семь лет назад — 16 октября 2014 года. Расследование обстоятельств и причин случившегося за все эти годы так ни к чему и не привело. Но внезапно «дело Врбетице» получило поворот. Прага заявила, что к взрыву складского комплекса причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Те самые, которых обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

В Москве обвинение со стороны пражских властей восприняли с удивлением. Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал происходящее абсурдом.

Они бы еще 1914 год вспомнили! Понятно, что это бред какой-то Владимир Джабаров сенатор.

Джабаров подчеркнул, что Россия никогда не рассматривала Чехию как противника. Заявления о российском следе в «деле Врбетице» прокомментировала также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат заявила, что Прага должна отдавать себе отчет, что последует за подобными «фокусами».

Взрывоопасное Врбетице

События, о которых спустя семь лет вспомнила Прага, произошли на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Расположенный здесь складской комплекс состоял из 50 зданий, 25 из которых военный технический институт сдал четырем компаниям, занимавшимся торговлей военными материалами. В арендуемых помещениях хранились различные боеприпасы.

Первый взрыв прогремел на территории комплекса 16 октября, в здании, принадлежащем компании Imex Group. Там хранилось несколько тонн боеприпасов. Жертвами стали два сотрудника компании. С территории склада и близлежащих сел началась экстренная эвакуация людей.

Меньше чем через два месяца, 3 декабря, во Врбетице прогремел новый взрыв — в помещении, где хранились артиллерийские боеприпасы и пистолеты-пулеметы. В компании Imex Group тогда заявили, что к ЧП могут быть причастны третьи лица.

После этого власти Чехии приняли решение перевезти боеприпасы в другие регионы страны. Вывоз продолжался вплоть до января 2015 года. Освобожденную территорию затем начали очищать от неразорвавшихся снарядов. Полностью работы были завершены только в октябре 2020 года. Их стоимость Прага оценила почти в миллиард чешских крон.

Российский след в чешской деревне

В апреле этого года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что к взрыву во Врбетице якобы могут быть причастны два человека, которые использовали документы на имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

Петров и Боширов также фигурируют в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года. Обвинения в их адрес прокомментировал президент РФ Владимир Путин, заявив, что оба являются гражданскими лицами и непричастны к нападению на Скрипаля. После этого они дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что в Солсбери ездили как туристы. Себя мужчины назвали «предпринимателями средней руки» в фитнес-индустрии.

В понедельник, 19 апреля, «дело Врбетице» обсудят на заседании глав МИД Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек. В Кремле обвинения в адрес России о причастности к взрывам пока никак не прокомментировали.