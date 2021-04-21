Чехия захотела выпустить с НАТО совместное заявление по России

Чехия после высылки российских дипломатов и ответа РФ предложила НАТО выступить с совместным заявлением по сложившейся ситуации. Об этом сообщили в чешском МИД.

Представители ведомства заявили, что 20 апреля на заседании Североатлантического совета Чехия сообщила союзникам по НАТО о причинах высылки 18 российских дипломатах и ответных мерах РФ.

«Чешская Республика поблагодарила своих союзников за проявленную на данный момент солидарность и запросила совместное заявление на уровне НАТО», — сказано в сообщении в Twitter министерства.

Премьер Чехии Андрей Бабиш 17 апреля объявил о том, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Кремль назвал эти обвинения голословными и возмутительными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посчитала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чешской Республике «маразматическим парадом».

Прага выслала из страны 18 диппредставителей РФ. В ответ на это Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже выехали из России.