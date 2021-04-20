МИД РФ назвал ситуацию с Чехией маразмом

Ситуацию с расследованием взрывов в Чехии можно назвать маразмом. Так считают в российском Министерстве иностранных дел.

По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, чешские власти сами не владеют информацией о том, кому принадлежат склады. За семь лет так и не были озвучены подробности, причины и имена виновников.

«Вот вам ответ на вопрос, в том числе кто является бенефициаром всего это парада маразматического — было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно», — сказала Захарова в эфире радио «Вести FM».

По ее словам, власти Чехии не знали, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а Минобороны сдавало помещения склада в аренду частным оружейным компаниям. И эти склады на протяжении восьми лет находились без какого-либо государственного контроля. Проверки там никто не проводил. Это выяснилось в ходе расследования.

Тем не менее в Чехии в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году подозревают спецслужбы России.

Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек ранее сообщил, что российская сторона слишком резко отреагировала на меры, которые приняла Чехия. Поэтому власти не исключили, что примут «новый пропорциональный ответ» в адрес нашей страны.