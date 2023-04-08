Мир 08 апреля 2023, 17:43 Будущее Киево-Печерской лавры определят после выселения монахов Министр культуры Украины Ткаченко: будущее лавры решат после выселения монахов УПЦ piqsels

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Власти Украины пока не определились с будущим Киево-Печерской лавры. Об этом в субботу в эфире новостного марафона, который транслируют украинские телеканалы, заявил министр культуры страны Александр Ткаченко.

Он отметил, что судьба лавры будет решена после выселения из нее монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он назвал обитель «государственной собственностью» и «музейным объектом», к которому должен быть «доступ у всех граждан».

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«Мы будем рассматривать разные предложения и проекты, каким образом наполнять содержанием территорию Нижней лавры», — сказал он.

Украинские власти хотят выселить монахов с территории лавры после разрыва договора об аренде государственного имущества. Наместнику обители митрополиту Павлу предъявили обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, а также отправили под домашний арест. Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении всех культовых зданий и сооружений в собственность религиозной общины. Как отметил адвокат, храмы монастыря считаются госсобственностью, что является несправедливым, поскольку восстанавливали их на средства прихожан.

Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Геннадий Аскальдович назвал поведение властей Украины по отношению к верующим моральным террором. МИД РФ также потребовал немедленного освобождения митрополита Павла.