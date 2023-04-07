Мир 07 апреля 2023, 16:37 Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении культовых зданий общине Адвокат Чекман: Киево-Печерская лавра добивается возвращения культовых зданий общине Unsplash

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Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении всех культовых зданий и сооружений в собственность религиозной общины. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман в своем Telegram-канале.

«Киево-Печерской лаврой <…> подано ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины культовых зданий и сооружений. <…> Надеемся, что ходатайство монастыря будет удовлетворено, а храмы Киево-Печерской лавры будут принадлежать религиозной общине в соответствии с законами Украины», — написал Чекман.

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Он пояснил, что сейчас храмы лавры считаются госсобственностью, однако это несправедливо, потому что благодаря прихожанам их удалось восстановить из руин.

Ходатайство подали в соответствии с украинским законом «О свободе совести и религиозных организациях». Вопрос находится и на контроле Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Адвокат напомнил, что Киево-Печерская лавра — выдающаяся святыня Украинской православной церкви, известный памятник истории и архитектуры, где до сих пор проводятся богослужения, «несмотря ни на какие гонения в отношении священнослужителей и прихожан УПЦ».