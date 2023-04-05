Мир 05 апреля 2023, 11:27 Действия властей Украины против Киево-Печерской лавры назвали моральным террором Посол МИД Аскальдович: Украина продолжает политику морального террора против верующих Unsplash

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Киевский режим упорно проводит политику «морального террора» против украинцев, продолжая гонения на Киево-Печерскую лавру. На это указал в своем заявлении спецпредставитель министра иностранных дел России, посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович.

«Своими действиями киевский режим упорно продолжает множить политику морального террора против сограждан и верующих, причем в период Великого поста», — отметил он.

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Аскальдович добавил, что последствия не заставят себя ждать: украинскому президенту Владимиру Зеленскому «и всем богоборцам от власти» не только воздастся за грехи — за ними закрепится позорная слава гонителей УПЦ и за ними «уже забронировано место на свалке истории». При этом православная церковь «выстоит и будет жить» вопреки суровым испытаниям, уверен посол.

Геннадий Аскальдович озвучил требование немедленно освободить митрополита Павла и предоставить ему необходимую медицинскую помощь.