Мир 05 апреля 2023, 14:28 МИД России потребовал от Украины немедленно освободить митрополита Павла МИД: Россия обеспокоена судьбой митрополита Павла и требует его освобождения РИА «Новости»

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МИД России потребовал немедленного освобождения главы Киево-Печерской лавры митрополита Павла. На сайте ведомства опубликовали заявление спецпредставителя министра иностранных дел России, посла по особым поручениям министерства Геннадия Аскальдовича.

Он подчеркнул, что в России возмущены «очередным грубым актом произвола» против УПЦ и беспокоятся о судьбе монахов и священников Киево-Печерской лавры, оказавшихся под угрозой «физической и моральной расправы».

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«Глубоко переживаем за судьбу владыки Павла, который, как известно, находится под домашним арестом и в электронных кандалах <…> Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи», — говорится в заявлении.

Отмечается, что фигура митрополита стала символизировать образ мученика за православную веру. На этом фоне слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что его страна якобы представляет собой территорию самой большой религиозной свободы, кажутся «верхом цинизма».

Аскальдович добавил, что киевский режим упорно ведет политику морального террора против верующих и расплатится за это позорной славой «гонителей УПЦ» — православная церковь же выстоит, как это случалось в истории не раз.