Мир 01 апреля 2023, 13:06 СБУ указала на свою беспристрастность в деле митрополита Павла СБУ подтвердила вручение подозрения митрополиту Павлу СБУ

Читать 360tv в

СБУ подтвердила вручение настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу подозрения в разжигании религиозной вражды. Украинские спецслужбы также обвиняют его в оправдании действий России. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

В СБУ заявили, что митрополит Павел в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним. Это подтвердила судебно-лингвистическая экспертиза, добавили в пресс-службе.

Реклама

«СБУ системно блокирует все попытки российских спецслужб, которые стремятся использовать своих агентов для нанесения вреда интересам и безопасности Украины», — заявил глава СБУ Василий Малюк.

Также в ведомстве подтвердили проведение обысков у митрополита. В СБУ считают, что не занимаются гонениями на священников УПЦ, а придерживаются «принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии».

Ранее митрополит Павел сообщил, что его отправили под домашний арест. Он подчеркнул, что никогда никого не оскорблял, а в публичных выступлениях цитировал Евангелие.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что заключение под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры является беззаконием.