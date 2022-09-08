Британское посольство в Москве завалили цветами после новости о смерти королевы Елизаветы II | 360°

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Британское посольство в Москве завалили цветами после новости о смерти королевы Елизаветы II

Посольство Британии в России завалили цветами после новости о смерти королевы Елизаветы II

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К посольству Великобритании в Москве люди начали приносить цветы и свечи после известия о смерти королевы Елизаветы II. Люди складывают цветы у забора, выражая таким образом скорбь и почтение почившему монарху.

На здании посольства приспустили британский государственный флаг. Несмотря на поздний час, люди продолжают нести цветы и свечи.

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Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Наследником стал принц Чарльз Уэльский. Он выбрал тронное имя Карл III.

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Единственный визит Елизаветы II в Россию состоялся в 1994 году. Для королевы организовали концерт. Воспоминаниями о визите поделились Александр Коржаков, который на тот момент был начальником Службы безопасности президента и певец Юлиан — он единственный в стране удостоился чести петь перед монархом.

Умерла Елизавета II

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