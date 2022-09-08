Британское посольство в Москве завалили цветами после новости о смерти королевы Елизаветы II | 360°

Мир 08 сентября 2022, 23:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Британское посольство в Москве завалили цветами после новости о смерти королевы Елизаветы II Посольство Британии в России завалили цветами после новости о смерти королевы Елизаветы II

Читать 360tv в

К посольству Великобритании в Москве люди начали приносить цветы и свечи после известия о смерти королевы Елизаветы II. Люди складывают цветы у забора, выражая таким образом скорбь и почтение почившему монарху.

На здании посольства приспустили британский государственный флаг. Несмотря на поздний час, люди продолжают нести цветы и свечи.

Реклама

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Наследником стал принц Чарльз Уэльский. Он выбрал тронное имя Карл III.

Реклама

Единственный визит Елизаветы II в Россию состоялся в 1994 году. Для королевы организовали концерт. Воспоминаниями о визите поделились Александр Коржаков, который на тот момент был начальником Службы безопасности президента и певец Юлиан — он единственный в стране удостоился чести петь перед монархом.

0 0 0 0 0 0