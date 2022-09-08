Наследник Елизаветы II выбрал тронное имя | 360°

Мир 08 сентября 2022, 21:34 Поделиться Telegram

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Viber Наследник Елизаветы II выбрал тронное имя Премьер Великобритании Трасс: новый король выбрал себе имя Карл III picryl.com

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Сын королевы Великобритании Елизаветы II, принц Уэльский Чарльз, который стал наследником престола, выбрал себе тронное имя Карл III. Об этом объявила премьер-министр страны Лиз Трасс.

«Боже, храни Короля», — сказала она, выступая перед журналистами.

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По данным CBS News, после смерти королевы слова в гимне страны изменят: вместо строчки «God Save the Queen» появится «God Save the King».

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Елизавета II скончалась сегодня в возрасте 96 лет, она пробыла на престоле 70,5 лет. Новый король страны назвал смерть матери «моментом величайшей печали».

К Букингемскому дворцу после сообщений об ухудшении состояния королевы начали стекаться местные жители, туристы и журналисты. После объявления о ее смерти на здании приспустили флаг Великобритании.

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