«Безголосый» певец среди оперных. Стало известно о курьезном случае на встрече Елизаветы II в России | 360°

Эксклюзив 08 сентября 2022, 19:10 Поделиться Telegram

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Viber «Безголосый» певец среди оперных. Стало известно о курьезном случае на встрече Елизаветы II в России Экс-начальник СБП РФ Коржаков вспомнил подробности визита Елизаветы II в Россию РИА «Новости»

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Единственный визит Елизаветы II в Россию состоялся в 1994 году. Александр Коржаков, который на тот момент был начальником Службы безопасности президента (СБП), поделился с «360» подробностями того дня. Ему особенно запомнилось, что среди прочих для королевы пел артист Юлиан, которого Коржаков назвал «безголосым».

«Никто в жизни бы его не пригласил, он был малоизвестным, но в него была влюблена дочь Ельцина, и его уговорили, чтобы этого певца пригласили. Там выступали певцы с голосами, оперные в том числе. А когда Юлиан начал петь, у него и голоса-то не было, пустышка», — отметил бывший начальник СБП.

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Разумеется, после этого Юлиана стали всюду приглашать на ура, добавил Коржаков.

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Елизавета II произвела на него хорошее впечатление.

«Нормальная, хорошая, культурная женщина. Громко не говорила — кому надо, те ее слышали», — вспомнил Александр Коржаков.

В день визита королевы он пожимал ей руку — есть даже фото этого момента. Также у него остался портрет монаршей особы, заказанный тогда художнику.

Внимание всего мира сегодня приковано к Елизавете II: Букингемский дворец сообщил об ухудшении ее самочувствия. К королеве выехала вся ее семья.

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