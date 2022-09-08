«Будь счастлив, мой мальчик». Юлиан поделился воспоминаниями, как он пел для королевы в Кремле | 360°

Эксклюзив 08 сентября 2022, 22:40 Поделиться Telegram

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Viber «Будь счастлив, мой мальчик». Юлиан поделился воспоминаниями, как он пел для королевы в Кремле Певец Юлиан: концерт для королевы Елизаветы II длился 15 минут и состоял из трех номеров YouTube

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Единственный российский певец, который удостоился чести петь перед королевой Елизаветой II в Кремле во время ее визита в Россию в 1994 году — певец и композитор Юлиан. В беседе с «360» он поделился воспоминаниями о том далеком концерте, организованном для монаршей особы тогдашним президентом страны Борисом Ельциным.

Концерт проходил в Георгиевском зале Кремля, он длился всего 15 минут и состоял из трех номеров, рассказал Юлиан. Исполнителей и композиции отбирал лично Ельцин.

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«Оперу представлял Зураб Соткилава, балет Максимова-Васильев, и я. Почему я и почему „Русский вальс“ — наверное, на тот момент не было гимна в стране. И Ельцин говорил, что у нас нет гимна России, но есть „Русский вальс“», — вспоминает певец.

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Абсолютно все были в смокингах, был очень строгий регламент. Юлиану пришлось срочно искать официальный наряд. Выручил дизайнер Вячеслав Зайцев — он быстро решил вопрос со смокингом для артиста.

«Конечно для меня это было почет и галочка в биографии осталась, что я спел для английской королевы», — отметил Юлиан.

Певец признался, что не испытывал особого волнения на сцене перед монаршей особой. Выступление было вживую с оркестром.

«Если люди сильно волнуются — не надо вообще на сцену идти. Для меня одинаково петь что для английской королевы, что для шахтеров. Такого, что я прям умер от счастья не было, но конечно это было приятно», — признался певец.

Юлиан рассказал, что на фуршете после концерта Елизавета II подошла к нему и сказала: «Будь счастлив, мой мальчик». Эту фразу на английском он понял, хотя не очень хорошо знал язык.

Композитор припомнил, как у него болела спина после одобрительного похлопывания Бориса Ельцина.

«Он большой высокий выше меня ростом, огромный как скала. Он подошел, сказал молодец, похлопал, в общем спина болела неделю», — посмеялся Юлиан.

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