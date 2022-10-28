Британский Королевский монетный двор приступил к выпуску монет с изображением Карла III | 360°

Мир 28 октября 2022, 12:59 Британский Королевский монетный двор приступил к выпуску монет с изображением Карла III Королевский монетный двор Британии начал выпуск монет с изображением короля Карла III Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Британский Королевский монетный двор приступил к выпуску монет с изображением нового короля Великобритании Карла III. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Издание уточнило, что номинал монет, которые поступят в обращение в декабре, составит 50 пенсов. Всего намечено отчеканить 9,6 миллиона металлических денежных знаков. Дизайн монет разработал скульптор Мартин Дженнигс.

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На реверсе новых дензнаков изображен портрет Елизаветы II как дань уважения ее рекордному сроку пребывания на троне — 70 лет и семь месяцев. Монеты с изображением королевы изымать из обращения не планируется.

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Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым главой Великобритании стал сын королевы принц Чарльз, который выбрал для себя тронное имя Карл III.

В начале октября стало известно, что Коронацию Карла III назначили на лето 2023 года. Но резиденция британских монархов не подтвердила дату коронации.