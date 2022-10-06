Резиденция британских монархов не подтвердила дату коронации Карла III | 360°

Мир 06 октября 2022, 09:49 Поделиться Telegram

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Viber Резиденция британских монархов не подтвердила дату коронации Карла III Букингемский дворец опроверг новость о коронации Карла III в июне 2023 года

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Дату коронации Карла III в Великобритании еще не назначили. Источники газеты The Evening Standard в резиденции британских монархов назвали новость о проведении церемонии 3 июня 2023 года спекуляцией.

«В Букингемском дворце заявили, что сообщения о том, что коронация короля Карла III состоится 3 июня следующего года, являются чистой спекуляцией», — заявил автор статьи.

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Дату коронации пока не утвердили. Собеседники газеты посоветовали относиться скептически к сообщениям относительно сроков проведения церемонии.

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Новость о том, что коронация состоится 3 июня 2023 года, опубликовало агентство Bloomberg. Оно сослалось на источники в правительстве. Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве и будет скромной по сравнению с предыдущими. Новый король Великобритании взойдет на престол вместе с женой, королевой-консортом Камиллой.

Карл III — тронное имя сына покойной королевы Чарльза. Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. В ноябре новому королю исполнится 74 года, и он станет самым пожилым коронованным монархом страны.

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