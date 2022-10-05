Коронацию Карла III назначили на лето 2023 года | 360°

Мир 05 октября 2022, 20:23 Поделиться Telegram

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Viber Коронацию Карла III назначили на лето 2023 года Bloomberg: коронация Карла III состоится 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве РИА «Новости»

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Церемония коронации Карла III пройдет 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в британском правительстве.

Предполагается, что коронацию проведут скромнее прошлых церемоний. Карла III коронуют вместе с женой, королевой-консортом Камиллой.

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В самом Букингемском дворце пока отказались комментировать эту информацию. Сейчас в британском правительстве обсуждают, какие дни до и после коронации сделать выходными.

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Британскому монарху к июню 2023 года исполнится 74 года, он тогда станет самым пожилым коронованным монархом в истории Великобритании.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Новым главой страны стал сын королевы принц Чарльз, он выбрал тронное имя Карл III.

Елизавету II похоронили в часовне короля Георга VI в Виндзоре. На надгробной плите из черного мрамора вручную выгравировали имена и годы жизни королевы, ее родителей и супруга.

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