12 января 2024, 17:40
Зеленский и Сунак в Киеве подписали договор о безопасности
«Европейская правда»: Украина и Британия подписали договор по безопасности
Британия первой из «Большой семерки» подписала с Украиной договор о гарантиях безопасности. Как сообщило украинское издание «Европейская правда», документ будет действовать до вступления республики в НАТО.
Соглашение о сотрудничестве подписали премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Мариинском дворце Киева.
Реклама
«Обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО», — передали журналисты.
Сунак приехал в украинскую столицу 12 января. «Историческое соглашение», которое подписали стороны, касается разведки, медицинской и военной подготовки, кибербезопасности.
Однако документ бесполезный, уверен российский сенатор Владимир Джабаров. Великобритания всего лишь хочет играть роль супердержавы, но свое величие страна уже утратила. Более того, Великобританию ждут серьезные последствия в случае размещения воинского контингента на Украине.
Владимир Зеленский
Великобритания
Военные
НАТО
Украина
Реклама
Реклама