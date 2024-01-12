Мир 12 января 2024, 17:40 Зеленский и Сунак в Киеве подписали договор о безопасности «Европейская правда»: Украина и Британия подписали договор по безопасности IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC/globallookpress

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Британия первой из «Большой семерки» подписала с Украиной договор о гарантиях безопасности. Как сообщило украинское издание «Европейская правда», документ будет действовать до вступления республики в НАТО.

Соглашение о сотрудничестве подписали премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Мариинском дворце Киева.

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«Обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО», — передали журналисты.

Сунак приехал в украинскую столицу 12 января. «Историческое соглашение», которое подписали стороны, касается разведки, медицинской и военной подготовки, кибербезопасности.

Однако документ бесполезный, уверен российский сенатор Владимир Джабаров. Великобритания всего лишь хочет играть роль супердержавы, но свое величие страна уже утратила. Более того, Великобританию ждут серьезные последствия в случае размещения воинского контингента на Украине.