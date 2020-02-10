Брэд Питт пошутил о Трампе во время «Оскара»

«Мне сказали, что у меня есть только 45 секунд [на выступление], что на 45 секунд больше, чем Сенат предоставил Джону Болтону в процессе импичмента президента Трампа», — сказал Брэд Питт.

Актер предложил режиссеру Квентину Тарантино снять фильм о несостоявшемся импичменте Трампа. Намекая на альтернативную развязку трагического убийства Шерон Тэйт, которую тот показал в фильме «Однажды… в Голливуде», Брэд Питт заметил, что и эту историю можно было бы переделать, чтобы «взрослые в конце поступали правильно».

После церемонии актер сказал журналистам, что был разочарован решением Сената оправдать по всем обвинениям Трампа.

Питт этой ночью впервые получил «Оскар» как актер за роль второго плана в фильме «Однажды… в Голливуде». В 2014 году он получал эту награду как один из продюсеров «12 лет рабства».

Выступая с речью на церемонии, Брэд Питт также сказал о своих детях, которые «придают смысл всему», что он делает.

Сенат конгресса США вынес оправдательное решение по делу об импичменте президента Дональда Трампа 5 февраля. Американского лидера обвиняли в злоупотреблении властью.