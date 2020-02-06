Трамп отделался от импичмента. Зато остались мемы, рекорды и пафосные речи

Дональда Трампа оправдали по обоим пунктам на процессе по импичменту. Он не будет осужден и должность президента США тоже не покинет. Такой исход событий был ожидаем. Расследование инициировали в сентябре 2018 года. И несмотря на то, что все понимали, каким будет конечный результат, за происходящим все равно было интересно наблюдать. «360» вспомнил самые яркие моменты дела об импичменте Трампа.

Официальное начало процедуры импичмента президента Трампа — 31 октября 2019 года. В середине декабря палата представителей предъявила обвинение по двум пунктам: «злоупотребление властью» и «препятствование расследованию Конгресса». В середине января Конгресс объявил импичмент президенту, а 6 февраля сенат оправдал Трампа по обеим статьям.

Процесс был долгий и местами утомительный. Однако среди склок и ссор республиканцев с демократами нашлись и запоминающиеся события.

Трамп и рекорды в Twitter

Дональд Трамп обожает Twitter. Президент США предпочитает делиться новостями и мыслями исключительно в этой социальной сети. И для человека, которому процедуры слушаний по импичменту казались крайне скучными, он довольно много о них писал.

В день, когда на слушаниях в сенате начала выступать сторона обвинения, Трамп побил собственный рекорд. В роли президента он за один день опубликовал 142 твита, что побило его старый рекорд в 123 твита. При этом президент находился тогда на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ах да, он твитил по одному сообщению каждые 88 секунд.

В его оправдание скажем, что большинство постов в тот день состояли из ретвитов республиканских законодателей, высмеивающих процесс импичмента.

Вражда Нэнси Пелоси и Дональда Трампа

Дело против Трампа инициировала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. После этого оба политика то и дело пытались друг друга как-нибудь задеть или уколоть. Президент США называл Пелоси «сумасшедшей Нэнси», «самым переоцененным человеком», «очень нервной», и, в общем-то, эпитетов было много.

«Мне не нравится тратить слишком много времени на его сумасшедшие твиты, потому что все, что он говорит, — это проекция. Когда он называет кого-то сумасшедшим, он знает, что это он такой», — парировала в ответ спикер палаты представителей.

Их вражда достигла пика, когда Дональд Трамп пришел выступать с ежегодным обращением «О положении страны». Перед началом мероприятия, поднимаясь на трибуну, президент отказался жать руку Пелоси. И позже спикер тоже нашла способ показать публично свою неприязнь к Трампу — порвала его речь.

«Самый вежливый президент в истории США с глубоким пониманием внешней политики».

Когда Трамп закончил свое обращение, все встали и начали аплодировать, но не Нэнси Пелоси. Она стояла позади президента в белом брючном костюме и прямо под прицелом камер разрывала на части копию речи президента. Разумеется, действия Пелоси породили мемы.

«Настоящий вопрос, который все задают… Сдала ли Нэнси-Потрошитель эти бумаги на переработку?»

Отвечая на вопрос, почему она это сделала, спикер палаты представителей честно ответила: ее поступок «был вежливым, учитывая возможные альтернативы».

Фанаты Пелоси публиковали твиты с хештегами #NancytheRipper (Нэнси-Потрошитель) или #NancyPelosiRock («Нэнси Пелоси Рулит»), а те, кто остался не в восторге, использовали хештеги #PettyPelosi («Мелочная Пелоси») или #PelosiTantrum («Вспышка Раздражения Пелоси»).

«HBO смотрят на сценарий 8 сезона „Игры престолов“».

Правда имеет значение

Слушания в сенате по большей части не были наполнены сильными речами. Однако одна речь все-таки многим запомнилась. Ее произносил демократ Адам Шифф — и делал это до того хорошо, что даже оппозиционный сенатор похвалил политика.

Разработчики Конституции не смогли защитить нас от самих себя, если право и правда не имеют значения. И вы знаете, что то, что сделал [Трамп], было неправильно. <…> Право должно иметь значение. Это то, что сделало нас величайшей нацией на земле Адам Шифф.

«Никакая конституция не может защитить нас, если право уже не имеет значения. И вы знаете, что не можете доверить этому президенту делать то, что правильно для этой страны. Вы можете быть уверены, что он сделает то, что правильно для Дональда Трампа. Он сделает это сейчас. Он делал это раньше. Он сделает это в течение следующих нескольких месяцев. Он сделает это на выборах, если ему позволят. Вот почему, если вы признаете его виновным, вы должны понять, что он должен быть отстранен. <...> Потому что право имеет значение и правда имеет значение. Иначе мы потеряны», — сказал в заключительной речи председатель комитета по разведке палаты представителей.

«Каждое слово жемчужина. #RightMattersTruthMatters („Право имеет значение, Правда имеет значение“)».

Эта речь быстро завирусилась в интернете, а к следующему утру хештег #RightMatters попал в тренды Twitter. Пользователи выражали восхищение речью, признавались в любви политику, а некоторые признались, что слова Шиффа довели их до слез.

Книга Джона Болтона

Пока демократы с республиканцами спорили о том, кого на слушаниях допрашивать можно, а кого нет, The New York Times опубликовали интересную статью. В ней говорилось, что бывший советник Трампа по национальной безопасности скоро выпустит книгу со своими мемуарами. Там, разумеется, содержатся невероятные откровения. Например, Дональд Трамп якобы лично сказал Болтону, что он приказал удержать 391 миллион долларов в виде военной помощи Украине, пока ее президент не согласится объявить о расследовании по делу бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. А еще не обошлось без упоминания Владимира Путина, вмешательств в выборы и прочих «сенсационных» откровений.

Такие новости только усилили пыл демократов, отчаянно пытавшихся допросить республиканцев. Они стали требовать возможности допросить Болтона. Но республиканцы не допустили к слушанию большую часть свидетелей, которых хотели услышать демократы.

Трамп, как и ожидалось, все заявления опроверг и в Twitter, и перед журналистами в Белом доме. А вот Джон Болтон получил отличный пиар своей будущей книги.