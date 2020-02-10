Главного «Оскара» вручили «Паразитам». Впервые в истории статуэтку получил фильм не на английском

Картина была отмечена еще двумя наградами: за лучший оригинальный сценарий и как лучший зарубежный фильм. В итоге Пон Чжун Хо феерично ворвался в Голливуд, неожиданно для всех взяв сразу четыре приза.

Фильм снят в жанре комедии. Он рассказывает историю ютящейся в подвале семьи, которая постепенно устраивается в богатый дом шоферами, воспитателями, прислугой. До какого-то момента богатеи ничего не понимают.

Картина рассказывает о классовом расслоении в современном мире. Но и у бедняков, и у богачей есть свой подвал, из которого выбраться практически невозможно. Фильм вышел хоть и развлекательный, но, как верно заметил один из его героев с экрана, «метафоричным».

Статуэтка за лучшую мужскую роль ожидаемо досталась Хоакину Фениксу за «Джокера». Рене Зеллвегер взяла награду за главную роль в фильме «Джуди». Брэд Питт взял «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды в… Голливуде». Лучшую женскую роль второго плана сыграла, по мнению академиков, Лора Дерн в картине «Брачная история». Критики отмечают, что в этом году произошел настоящий прорыв в качестве кино. Битва за призы киноакадемии была как никогда жесткой — но победили в итоге по-настоящему лучшие.