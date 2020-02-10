    10 февраля 2020, 08:33

    Главного «Оскара» вручили «Паразитам». Впервые в истории статуэтку получил фильм не на английском

    Алексей Сахаров

    Впервые за 92 года Американская киноакадемия вручила главного «Оскара» фильму, снятому не на английском языке. Лауреатом премии признали работу южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо: награда досталась ему за фильм «Паразиты». Также Пон Чжун Хо получил «Оскара» за лучшую режиссерскую работу.

    Картина была отмечена еще двумя наградами: за лучший оригинальный сценарий и как лучший зарубежный фильм. В итоге Пон Чжун Хо феерично ворвался в Голливуд, неожиданно для всех взяв сразу четыре приза.

    Фильм снят в жанре комедии. Он рассказывает историю ютящейся в подвале семьи, которая постепенно устраивается в богатый дом шоферами, воспитателями, прислугой. До какого-то момента богатеи ничего не понимают.

    Картина рассказывает о классовом расслоении в современном мире. Но и у бедняков, и у богачей есть свой подвал, из которого выбраться практически невозможно. Фильм вышел хоть и развлекательный, но, как верно заметил один из его героев с экрана, «метафоричным».

    Статуэтка за лучшую мужскую роль ожидаемо досталась Хоакину Фениксу за «Джокера». Рене Зеллвегер взяла награду за главную роль в фильме «Джуди». Брэд Питт взял «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды в… Голливуде». Лучшую женскую роль второго плана сыграла, по мнению академиков, Лора Дерн в картине «Брачная история». Критики отмечают, что в этом году произошел настоящий прорыв в качестве кино. Битва за призы киноакадемии была как никогда жесткой — но победили в итоге по-настоящему лучшие.