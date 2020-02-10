«Оскар-2020». Текстовая трансляция

Началась церемония вручения «Оскар» в известном лос-анджелесском кинотеатре Dolby Theatre. 92-е по счету шоу началось в 4:00 по московскому времени с шуток о «нехватке вагин». Так организаторы отреагировали на обвинения в том, что на премию в 2020 году не была номинирована ни одна женщина-режиссер. Скандалу посвятили и вступительную песню, и первые шутки.

Лучшая женская роль второго плана — Лора Дерн за роль в фильме «Брачная история». Лучший документальный фильм — «Американская фабрика». Лучший короткометражный документальный фильм — «Как научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)». Лучший художник по костюмам — «Маленькие женщины». «Однажды… в Голливуде» получает Оскар за лучшее художественное оформление. Награду за лучший короткометражный фильм получила картина «Окно напротив» Маршалла Карри. Комедийно-драматический фильм «Кролик Джоджо» получил «Оскар» в номинации «Адаптированный сценарий». За статуэткой вышел режиссер Тайка Вайтити. Лучшей анимированной короткометражкой становится мультфильм «Любовь к волосам». Эту награду решили посвятить погибшему баскетболисту Коби Брайанту. Корейский фильм «Паразиты» забирает статуэтку за «Оригинальный сценарий». «История игрушек 4» получила «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм. Голливудский актер Бред Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана за фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».