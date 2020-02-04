Брэд Питт впервые за 4 года встретился со старшим сыном

Напомним, три года назад Брэд Питт и Анджелина Джоли объявили о расставании. Официальный развод состоялся весной прошлого года.

Одной из причин разрыва стала ссора Питта с сыном Мэддоксом в частном самолете. Джоли обвинила мужа в рукоприкладстве и требовала для него лишения родительских прав.

После конфликта в 2016 году Мэддокс несколько лет не выходил на связь с отцом. Однако на днях он согласился встретиться с Питтом во время каникул (юноша прилетел в США из университета в Сеуле).

Ради встречи с сыном актер отказался от поездки в Лондон для получения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Приз за него получила актриса Марго Робби, рассказавшая, что Питт не смог прибыть по «семейным обстоятельствам».

Исход встречи отца и сына пока неизвестен.