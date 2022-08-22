Боррель выступил против полного запрета на визы для россиян
Глава евродипломатии Боррель не поддержал идею запретить визы для россиян
Идея запретить выдачу виз для россиян является противоречивой, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз должен проводить «более выборочную» политику, сообщило РИА «Новости».
С таким заявлением глава евродипломатии выступил в Сантандере. Боррель напомнил, что некоторые страны уже приняли определенные решения в этом направлении, другие еще не сформировали четкую позицию по вопросу.
«Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — отметил Боррель. Он пояснил, что въезд в ЕС стоит запретить крупнейшим российским предпринимателям, а перед россиянами, «которые хотят покинуть страну», двери закрывать не стоит.
Ранее некоторые европейские страны предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Идею озвучили в Чехии и Германии. Греция и Кипр не поддержали идею — российские туристы часто выбирают эти государства для отдыха. С их позицией согласились и власти Португалии.