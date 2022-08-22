Боррель выступил против полного запрета на визы для россиян

Идея запретить выдачу виз для россиян является противоречивой, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз должен проводить «более выборочную» политику, сообщило РИА «Новости».

С таким заявлением глава евродипломатии выступил в Сантандере. Боррель напомнил, что некоторые страны уже приняли определенные решения в этом направлении, другие еще не сформировали четкую позицию по вопросу.

«Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — отметил Боррель. Он пояснил, что въезд в ЕС стоит запретить крупнейшим российским предпринимателям, а перед россиянами, «которые хотят покинуть страну», двери закрывать не стоит.

Ранее некоторые европейские страны предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Идею озвучили в Чехии и Германии. Греция и Кипр не поддержали идею — российские туристы часто выбирают эти государства для отдыха. С их позицией согласились и власти Португалии.