Выдачу шенгенских виз россиянам предложили запретить в Германии

Некоторые немецкие политики выступили за запрет выдачи шенгенских виз для россиян. В частности, такой позиции придерживаются представители оппозиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

«Невыносимо, что россияне едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не произошло», — привела газета Bild слова представителя ХДС, члена Европарламента Денниса Радтке.

За остановку выдачи туристических виз россиянам также высказались и другие политики. Таким образом, по их мнению, населению России будет «послан четкий сигнал».

Представитель фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт призвал ограничить въезд в Евросоюз только тем россиянам, которые связаны с властями РФ. Российский народ, как добавил Хардт, не является врагом.

В парламенте Чехии выступили за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Право обращаться за помощью в страны Евросоюза там сочли нужным оставить для тех жителей России, которые нуждаются в поддержке. Как отметил глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Чехии Павел Фишер, он давно выступает за подобные решения.