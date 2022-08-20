Греция и Кипр не поддержали призыв запретить выдачу виз россиянам

Власти Греции и Кипра выступили против запрета на предоставление туристических виз россиянам. Подобное решение они назвали неправильным.

Постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу отметил, что «даже граждане Турции получают визы от властей Кипра. Его слова привело издание Politico.

«Мы не думаем, что мера имеет какую-либо ценность в отношении россиян», — подчеркнул он.

На территории республики проживает большая русскоязычная диаспора, а до начала спецоперации на Украине на россиян приходилось 25% от всех туристов. С позицией Кипра согласились и власти Греции.

«По словам представителей правительства, страна также не рассматривает возможность изменения статуса российских виз. Северная Греция является любимым местом отдыха российских туристов», — сказано в статье.

Западные страны все чаще стали выступать с призывами прекратить выдачу виз россиянам. О прекращении предоставления документов на въезд уже объявили Латвия и Эстония. Глава МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис уточнил, что россияне смогут получить визы только в случае гуманитарного визита.