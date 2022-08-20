Португалия выступила против запрета выдачи россиянам виз ЕС

Португалия считает, что антироссийские санкции не должны вредить российскому народу, поэтому не одобрит запрет на въезд российских туристов в Евросоюз. Об этом говорится в заявлении МИД страны, написала газета Eco.

«Мы считаем, что основной целью санкционного режима является российская военная машина, а не обычные люди. Португалия обсудит этот вопрос на уровне Евросоюза, способствуя выработке единой позиции», — заявили в дипломатическом ведомстве.

В последнее время ряд европейских стран призвал запретить выдачу россиянам шенгенских виз, разрешающих въезд в Евросоюз.

О прекращении предоставления документов объявили Эстония и Латвия. Глава латвийского МИД Габриэлюс Ландсбергис уточнил, что жители России получат визы только в случае гуманитарного визита.

Накануне стало известно, что власти Кипра и Греции выступили против ограничений на выдачу туристических виз россиянам.

Постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу подчеркнул, что до начала специальной операции РФ на Украине на долю россиян приходилось до 25% от общего объема туристов в стране.