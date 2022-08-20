Португалия выступила против запрета выдачи россиянам виз ЕС
МИД Португалии не одобрил запрет на выдачу виз ЕС российским туристам
Португалия считает, что антироссийские санкции не должны вредить российскому народу, поэтому не одобрит запрет на въезд российских туристов в Евросоюз. Об этом говорится в заявлении МИД страны, написала газета Eco.
«Мы считаем, что основной целью санкционного режима является российская военная машина, а не обычные люди. Португалия обсудит этот вопрос на уровне Евросоюза, способствуя выработке единой позиции», — заявили в дипломатическом ведомстве.
В последнее время ряд европейских стран призвал запретить выдачу россиянам шенгенских виз, разрешающих въезд в Евросоюз.
О прекращении предоставления документов объявили Эстония и Латвия. Глава латвийского МИД Габриэлюс Ландсбергис уточнил, что жители России получат визы только в случае гуманитарного визита.
Накануне стало известно, что власти Кипра и Греции выступили против ограничений на выдачу туристических виз россиянам.
Постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу подчеркнул, что до начала специальной операции РФ на Украине на долю россиян приходилось до 25% от общего объема туристов в стране.