Выдачу шенгенских виз россиянам призвали полностью прекратить в парламенте Чехии

Выдачу шенгенских виз россиянам нужно полностью прекратить. С таким призывом выступили глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Чехии Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек.

«В целях безопасности граждан стран ЕС, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан РФ должна быть полностью прекращена», — привело слова Фишера Чешское радио.

Глава комитета добавил, что право обращаться за помощью в страны Евросоюза стоит оставить для тех россиян, которые нуждаются в поддержке. Как отметил Фишер, он давно выступает за подобные решения.

По мнению Женишека, остановка выдачи виз жителям России должна стать одной из первых антироссийских санкций. Он подчеркнул, что такую меру поддерживают многие члены обеих палат парламента Чехии.

Ранее директор МИД Кипра Корнелиус Корнелиу заявил, что власти страны выступают против запрета на выдачу виз россиянам. Он пояснил, что на острове проживает русская община, а запрет будет препятствовать общению этих людей с родными и близкими.