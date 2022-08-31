Боррель призвал вернуть открытую Горбачевым эпоху сотрудничества

Бывший президент СССР Михаил Горбачев положил конец холодной войне и открыл эру взаимовыгодного сотрудничества. Об этом написал в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Михаил Горбачев принес с собой гласность и перестройку, ветер свободы в советский блок. Он помог положить конец холодной войне и коренным образом изменить глобальную безопасность, открыв эру взаимовыгодного сотрудничества», — заявил он.

Жозеп Боррель добавил, что эта эпоха прошла и ее необходимо вернуть.

Михаил Горбачев скончался 30 августа после продолжительной болезни. Президент России выразил соболезнования его семье и заявил, что политик повлиял на ход мировой истории.

Американский президент Джо Байден отметил, что покойный был человеком выдающихся взглядов. Он вспомнил встречу с Михаилом Горбачевым в 2009 году, на которой обсуждали сокращение ядерных арсеналов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признался, что опечален смертью единственного в своем роде государственного деятеля.