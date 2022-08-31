Байден назвал Горбачева человеком выдающихся взглядов

Люди во всем мире ценили первого президента СССР Михаила Горбачева, он был человеком выдающихся взглядов, заявил президент США Джо Байден, выражая соболезнования его семье. Об этом сообщили «Известия».

«Горбачев был человеком выдающихся взглядов. <…> Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям, а также всем людям, которые выиграли от его веры в лучший мир», — заявил он.

Американский президент заявил, что Михаил Горбачев положил конец холодной войне. Он продвигал демократию и рисковал карьерой ради достижения целей. Джо Байден назвал его исключительным, мужественным лидером.

Он вспомнил встречу с Михаилом Горбачевым в 2009 году. Политик посетил Белый дом, и они долго обсуждали тему сокращения ядерных арсеналов России и США. По словам американского президента, спустя годы после распада СССР он оставался вовлеченным в дела своей страны, и несложно понять, почему почему так много людей во всем мире так высоко ценили его.

Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года после продолжительной болезни.