Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

«Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов», — отметил Путин.

Президент России обратил внимание, что Горбачев глубоко понимал необходимость реформ и стремился предложить свои решения назревших проблем. Путин особо отметил и ту большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Горбачев вел все последние годы. Глава государства выразил соболезнования и искреннее сочувствие родным и близким покойного.

Горбачев умер вечером 30 августа на 92-м году жизни. Организация государственных похорон политика не планируется.