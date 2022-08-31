Генсек ООН назвал Горбачева человеком, поменявшим ход истории

Первый президент СССР Михаил Горбачев был государственным деятелем, изменившим ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для завершения холодной войны миром. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я был глубоко опечален новостью о смерти Михаила Горбачева, единственного в своем роде государственного деятеля, который изменил ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного завершения холодной войны, — сказал генсек ООН. Его процитировал ТАСС.

Он выразил от имени ООН искренние соболезнования семье Горбачева, россиянам и правительству России. Гутерриш вспомнил слова президента СССР при получении Нобелевской премии мира о том, что «мир — это не единоподобие, а единство в многообразии».

«Он воплотил это важное понимание на практике, следуя по пути переговоров, реформ, транспарентности и разоружения», — отметил представитель ООН.

Гутерриш добавил, что в последние годы Горбачев взялся за новую задачу — создание устойчивого будущего путем развития гармонии между человеком и окружающей средой.

«Именно в этом духе он основал Международный Зеленый Крест. Мир потерял выдающегося лидера, приверженного мультилатерализму, неутомимого сторонника мира», — резюмировал генсек ООН.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа на 92-м году жизни. Ранее соболезнования в связи со смертью политика принес голливудский актер Арнольд Шварценеггер.