06 марта 2023, 20:20
Более 46 тысяч человек стали жертвами землетрясений в Турции
Президент Турции Эрдоган: число жертв землетрясений выросло до 46 тысяч
Число жертв землетрясений в Турции превысило 46 тысяч. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на заседании кабинета министров. Слова главы государства транслировал телеканал ТРТ.
«Мы потеряли 46 104 наших граждан в результате землетрясений. С момента первого землетрясения 6 февраля мы — правительство, все ведомства — срочно мобилизовались», — отметил Эрдоган.
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Разрушительное землетрясение произошло в Турции месяц назад, 6 февраля. Два мощнейших толчка в провинции Кахраманмараш. После первых землетрясений на юго-востоке страны фиксируют множество афтершоков — менее мощных толчков.
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Ар подозрению в халатности в Турции арестовали 247 застройщиков и подрядчиков. В числе подозреваемых оказались руководители и сотрудники компаний, которых обвиняют в строительстве несейсмоустойчивых зданий. В ходе расследования освободили 218 человек, задержанных в рамках уголовного дела. Всего по решению прокуратуры были задержаны около 1000 человек.
Турция
Землетрясения
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