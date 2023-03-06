Мир 06 марта 2023, 20:20 Более 46 тысяч человек стали жертвами землетрясений в Турции Президент Турции Эрдоган: число жертв землетрясений выросло до 46 тысяч РИА «Новости»

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Число жертв землетрясений в Турции превысило 46 тысяч. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на заседании кабинета министров. Слова главы государства транслировал телеканал ТРТ.

«Мы потеряли 46 104 наших граждан в результате землетрясений. С момента первого землетрясения 6 февраля мы — правительство, все ведомства — срочно мобилизовались», — отметил Эрдоган.

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Разрушительное землетрясение произошло в Турции месяц назад, 6 февраля. Два мощнейших толчка в провинции Кахраманмараш. После первых землетрясений на юго-востоке страны фиксируют множество афтершоков — менее мощных толчков.

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Ар подозрению в халатности в Турции арестовали 247 застройщиков и подрядчиков. В числе подозреваемых оказались руководители и сотрудники компаний, которых обвиняют в строительстве несейсмоустойчивых зданий. В ходе расследования освободили 218 человек, задержанных в рамках уголовного дела. Всего по решению прокуратуры были задержаны около 1000 человек.