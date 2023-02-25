Мир 25 февраля 2023, 21:18 Афтершоки в Турции фиксировали каждые три минуты с 6 февраля РИА «Новости»

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Каждые три минуты в Турции происходит афтершок после первого землетрясения 6 февраля. Такой статистикой поделился глава департамента по минимизации рисков Управления по ЧС в этой стране Орхан Татар. Его процитировали на сайте радиостанции «Говорит Москва».

По словам Татара, с начала месяца в Турции зафиксировано свыше 10 тысяч повторных толчков. Они являются отголосками первых землетрясений, произошедших 6 февраля.

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Татар рассказал об этом во время выступления перед прессой в Анкаре. Вместе с ним к журналистам вышел и министр юстиции Турции Бекир Боздаг. Он рассказал, что в зоне бедствия — в юго-восточной части страны — за период с начала месяца зафиксировали четыре случая мародерства.

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Серия землетрясений началась в Турции с толчка, магнитуда которого оценивалась в 7,4 балла по шкале Рихтера. Его эпицентр залегал в провинции Кахраманмараш на глубине 10 метров.