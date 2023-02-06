Мир 06 февраля 2023, 07:46 Землетрясение в Турции унесло жизни более 50 человек ТАСС: 51 человек погиб в результате землетрясения на юго-востоке Турции

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Землетрясение на юго-востоке Турции унесло жизни по меньшей мере 51 человека. Данные глав провинций Малатья, Османие, Диярбакыр и Шанлыурфа собрал ТАСС.

Известно о 23 жертвах в Малатье, 15 — в Шанлыурфе, семи — в Османие и еще шести — в Диярбакыре.

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Землетрясение магнитудой 7,4 случилось в провинции Кахраманмараш в 04:17 (местное время совпадает с московским). Его эпицентр находился в 27 километрах от города Газиантеп, уточнили специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Очаг землетрясения пролегал на глубине 10 километров. В следующие полчаса подземные толчки ощущались в разных регионах. Сообщается о разрушениях в шести турецких провинциях.

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Ранее власти страны сообщали о 12 погибших в провинции Шанлыурфа и троих — в Малатье. Количество жертв продолжает обновляться. Людей достают из-под завалов обрушившихся домов.По информации СМИ, одно здание также рухнуло в Сирии.

В Турции объявили максимальный уровень тревоги.