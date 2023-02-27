Мир 27 февраля 2023, 05:04 Более 180 застройщиков арестовали в Турции после землетрясений Hurriyet: в Турции в ходе расследований после землетрясений арестовали 188 застройщиков РИА «Новости»

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По подозрению в халатности в Турции арестовали 188 застройщиков и подрядчиков, об этом сообщило издание Hurriyet. Расследования проводили в 11 провинциях, пострадавших от землетрясений в Кахраманмараше.

Следствие вели в отношении людей, несущих ответственность за целостность зданий, которые разрушились в результате землетрясения 6 февраля. Под следствие попали 626 человек, арестованы 188 подозреваемых, в ходе судебного разбирательства освобождены 218 человек.

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В числе подозреваемых оказались руководители и сотрудники компаний, которые могут быть виновны в обрушении зданий во время землетрясения.

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Трагедия в Турции унесла жизни 44 374 человек, спасатели проверили руины 21 тысячи зданий. Сейчас продолжается разбор завалов.

Болельщики двух турецких футбольных клубов забросали стадион в Стамбуле мягкими игрушками для детей, пострадавших от землетрясений. Матч приостановили на четвертой минуте — именно в это время 6 февраля началось первое землетрясение.

Каждые три минуты в Турции происходит афтершок. С начала месяца в Турции зафиксировано свыше 10 тысяч повторных толчков, которые являются отголосками первых землетрясений.