Криминал 06 марта 2023, 06:20 После землетрясений в Турции арестовали 247 недобросовестных строителей Anadolu: в Турции арестовали 247 человек, причастных к строительству рухнувших зданий РИА «Новости»

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В Турции после череды февральских землетрясений задержали 997 человек, причастных к строительству некачественных домов. По требованию прокуратуры 247 из них арестовали, сообщило агентство Anadolu.

Количество погибших в череде землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек, обрушились 26 300 зданий. Правоохранители возбудили дело против лиц, которые причастны к строительству неустойчивых домов. Решением прокуратур пострадавших провинций после 6 февраля задержали 997 человек. Из них 247 арестовали, в отношении 322 подозреваемых назначили судебный контроль. Правоохранителям выдали ордер на арест еще 198 и задержание 102 фигурантов дел.

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Первое землетрясение произошло утром 6 февраля, а в общей сложности специалисты зарегистрировали более 13 тысяч подземных толчков. Сильней всего пострадали провинции на юге и юго-востоке Турции, а также в Сирии. Разбирать завалы помогали спасатели из разных стран, в том числе России.

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