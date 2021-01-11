Поисково-спасательная группа обнаружила место крушения самолета и его обломки на глубине 23 метров, говорится в материале.

Власти Индонезии подтвердили, что 9 января Boeing авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение и упал в Яванское море. В тот момент на борту самолета находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа. Накануне военные определили место крушения и достали из воды бортовые самописцы. По ним можно будет узнать, что происходило в кабине пилотов перед крушением воздушного судна. Также спасатели обнаружили фрагменты тел пассажиров, которые находились на борту разбившегося самолета, сообщил представитель столичного управления правоохранительных органов Умар Шахаб. Их доставят в морг для проведения необходимых экспертиз.

Самолет вылетал из Джакарты в сложных погодных условиях. Там наблюдались сильные грозы с ливневыми дождями. Однако делать окончательные выводы о причинах крушения самолета пока рано, заявил гендиректор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко.