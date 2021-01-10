Спасатели нашли фрагменты тел пассажиров разбившегося в Индонезии Boeing

Спасатели обнаружили фрагменты тел пассажиров, которые находились на борту разбившегося индонезийского Boeing. Об этом сообщил представитель столичного управления правоохранительных органов Умар Шахаб.

«Предположительно, останки тел были доставлены на берег и уже отправлены в морг, где их сравнят с ДНК, взятыми ранее у родственников», — сказал Шахаб. Его слова приводит портал Detik.

Полицейский также сообщил, что «были обнаружены некоторые обломки, которые могут принадлежать лайнеру».

В район крушения самолета ВМС республики направляет 10 кораблей, и порядка 40 водолазов. В воскресенье они приступят к обследованию предполагаемого места падения лайнера.

Самолет Boeing 737−500 перестал выходить на связь через четыре минуты после вылета из Джакарты. Власти подтвердили, что борт попал в аварию над Яванским морем. В тот момент на его борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Очевидцы говорили о взрывах в море и обломках. Вечером спасателям удалось обнаружить в море несколько фрагментов упавшего Boeing. Поиски самого места крушения осложняют плохая видимость и сильный дождь.

Свои соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо выразил президент России Владимир Путин. В своей телеграмме российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.