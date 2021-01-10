Вероятное место крушения Boeing 737-500 нашли в Яванском море

«Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета. <…> Мы уверены, что именно тут разбился самолет», — приводит агентство слова Тьяджанто.

Ранее представитель управления правоохранительных органов Джакарты Умар Шахаб рассказал, что спасатели нашли в море фрагменты тел пассажиров потерпевшего крушение самолета. Их доставили на берег и отвезли в морг на опознание.

Пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров через несколько минут после вылета из Джакарты в Понтианак 9 января. Он упал в Яванское море. На борту лайнера находились 65 человек: 53 пассажира, в том числе 10 детей, и 12 членов экипажа. Причину авиакатастрофы еще предстоит выяснить. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с ЧП.

Главный конструктор НПО «Аэроволга» Дмитрий Суслаков рассказал «360», что Boeing 737-500 — это очень надежный самолет. На нем установлена одна из наиболее совершенных и сбалансированных систем автоматики.