Эксперт назвал погодные условия одной из возможных причин крушения самолета в Индонезии

Он напомнил, что по неизвестной причине на борту самолета не сработал аварийный маяк. Однако военные засекли сигналы вероятного расположения «черных ящиков».

«Если самописцы будут обнаружены и подняты, то проблем с расследованием авиакатастрофы скорее всего не будет. Глубины моря там небольшие — от 15 до 25 метров», — отметил он.

Мельниченко подчеркнул, что делать окончательные выводы о причинах крушения самолета пока рано. При этом он отметил, что по данным отслеживающего самолеты портала, борт после преодоления высоты в 10 600 футов начал резко снижаться. Вертикальная скорость составила, а 26,300 футов в минуту (133 метров в секунду). Когда диспетчер увидел, что самолет сменил курс с востока на северо-запад он вызвал экипаж, но ответа не последовало. После чего самолет исчез с радаров.

Власти Индонезии подтвердили, что Boeing 737−500 потерпел крушение и упал в Яванское море. На его борту в тот момент находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Сегодня военные определили место крушения и достали из воды бортовые самописцы, по которым можно узнать, что происходило в кабине пилотов перед крушением самолета. Найденные останки тел доставят в морг для проведения экспертиз.

Представитель ВМС страны Эди Тартаясь заявил, что Boeing развалился на небольшие фрагменты, но произошло это в воздухе или после удара об воду пока неизвестно.