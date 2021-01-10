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    10 января 2021, 12:31

    Найдены черные ящики разбившегося в Индонезии Boeing 737-500

    Андрей Иванов

    В Яванском море нашли бортовые самописцы индонезийского лайнера Boeing, который потерпел крушение 9 января. Об этом сообщило агентство AFP News.
    Найдены черные ящики разбившегося в Индонезии Boeing 737-500

    Ранее командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто сообщил, что водолазы обнаружили место падения самолета в Яванском море. Обломки лайнера находятся на глубине 23 метра. В этом районе нашли фрагменты тел пассажиров. Их доставили в морг для генетической экспертизы.

    Пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров через несколько минут после вылета из Джакарты в Понтианак 9 января. Позже стало известно, что он упал в Яванское море. На борту лайнера были 53 пассажира, в том числе 10 детей, и 12 членов экипажа. Причину авиакатастрофы еще предстоит выяснить.

    Представитель ВМС страны Эди Тартаясь заявил, что Boeing полностью разрушился на небольшие фрагменты. Он не уточнил, в какой момент это произошло — еще в воздухе или при ударе об воду.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с крушением лайнера.