Найдены черные ящики разбившегося в Индонезии Boeing 737-500

Ранее командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто сообщил, что водолазы обнаружили место падения самолета в Яванском море. Обломки лайнера находятся на глубине 23 метра. В этом районе нашли фрагменты тел пассажиров. Их доставили в морг для генетической экспертизы.

Пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров через несколько минут после вылета из Джакарты в Понтианак 9 января. Позже стало известно, что он упал в Яванское море. На борту лайнера были 53 пассажира, в том числе 10 детей, и 12 членов экипажа. Причину авиакатастрофы еще предстоит выяснить.

Представитель ВМС страны Эди Тартаясь заявил, что Boeing полностью разрушился на небольшие фрагменты. Он не уточнил, в какой момент это произошло — еще в воздухе или при ударе об воду.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с крушением лайнера.