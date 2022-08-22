Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 13%

На фоне приостановки работы газопровода «Северный поток» стоимость газа на европейских торгах впервые с марта поднялась выше 2,8 тысячи долларов за тысячу кубометров, в среднем на 13%. Об этом сообщил ТАСС.

Сентябрьский фьючерс по данным Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах выставили по 2862 долларов за тысячу кубометров, или 275,965 евро за мегаватт-час. С начала торгов стоимость увеличилась почти на 13%. Впервые с начала марта ценник превысил 2800 долларов за тысячу кубометров.

«Газпром» объявил о приостановке единственного рабочего газоперекачивающего аппарата, обеспечивающего функционирование «Северного потока», на три дня. ГПА Trent 60 DLE законсервируют с 31 августа по 2 сентября для того, чтобы провести техобслуживание. Работы проведут совместно со специалистами Siemens.

Компания объявила об этом в пятницу. Сразу после этого стоимость газа на торгах в Европе взлетела более чем на 8%.

Вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики ранее призвал запустить «Северный поток — 2», чтобы сберечь экономику Германии. Он назвал введение газового эмбарго безответственным. Однако вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек расценил запуск газопровода как политический провал.